ゴールデンウィークも終盤。帰省や旅行などで遠出した多くの人々が、今度は帰路に就く「Uターンラッシュ」がピークを迎えている。 新幹線など鉄道を使う場合、気になるのが、時折報じられる運休トラブルである。地震などの自然災害や悪天候のほか、列車や機器等の故障等によるものも起こり得る。 列車の運行不能や遅延が原因で旅客が予定に間に合わず、そのことによって何らかの損害をこうむった場合