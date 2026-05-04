健康診断で血糖値が高いと指摘され、油の摂取量を減らしている人は多いのではないでしょうか。GW（ゴールデンウイーク）のような連休時はバーベキューや外食などに行く機会が多く、脂っこい食事や炭水化物に偏った食生活になりがちです。【要注意】「えっ…！」これが「糖尿病」になりやすい食べ物＆飲み物です（画像28枚）そもそも、動物性脂肪や植物性脂肪を摂取した場合、血糖値が上がる可能性はあるのでしょうか。血糖値