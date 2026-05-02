スバリスト歓喜の本気ワゴン！東京オートサロンの名物企画が「カスタムカーコンテスト」です。SUVやミニバンなど複数の部門があり、それぞれで最優秀賞や優秀賞が選出され、さらにその中から全体のグランプリが決まります。【画像】超カッコいい！ これがスバル斬新「WRX STI ワゴン」!?の姿です！ 画像を見る！（23枚）2026年1月に開催された東京オートサロン2026でも、さまざまな個性的なカスタムモデルが選出されました。