日差しや紫外線が気になるこれからの季節に向けた新コレクション「SHINY DAY」が、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで4月24日（金）より順次発売された。＞＞＞新コレクション「SHINY DAY」をチェック！（写真7点）ディズニーストアから、日差しや紫外線が気になる季節にぴったりの新コレクション「SHINY DAY」が登場した。晴雨兼用の折りたたみ傘や手の甲までカバーできるロ