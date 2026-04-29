1988年菊花賞でG1初制覇日本中央競馬会（JRA）は29日、公式Xを更新。「昭和の日」に超貴重映像を公開して衝撃の事実を明かすと、ファンは騒然となった。JRAは「今日は #昭和の日」とし、「現役騎手で唯一“昭和”にG1を勝利している #武豊騎手」とつづった。武豊は25日のG2青葉賞、26日のG2マイラーズCと2日連続重賞勝利。3月15日に57歳になっても、熟練の手綱さばきに衰えはない。競馬界のスーパースターが初めてG1を