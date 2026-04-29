「ちいかわベーカリー」のオリジナル3D動画が、2026年5月1日（金）より「ちいかわベーカリー」店内で公開される。＞＞＞動画の場面カットやちいかわパンをチェック！（写真6点）『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカ