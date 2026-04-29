聖地巡礼の意外な穴場が神社にあり！ いよいよ大型連休がはじまる。毎年この時期の”道”は渋滞や混雑の渦に飲み込まれがちになる。だから遠出の予定をたてていないという人もいるだろう。でもせっかくの休み、ただ自宅にいるのはもったいない。 【画像】まさに穴場かもしれない神社の写真を見る 愛車のハンドルを握る理由がほしいという人にうってつけの、とっておきのドライブスポットがある。今回は編集部・赤羽根が偶