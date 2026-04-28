快適なドライブ環境を整えるために用意しておきたいのがサングラス。強い日ざしによってインパネなどがフロントウインドーへ映り込むと前方が見えづらくなり、目の疲れが増すなどいいことはない。 そんなときに有用なのが光の乱反射を押さえクリアな視界が得られる偏光タイプのサングラスだ。 【画像】シャープでクリアな視界にこだわるなら、ガラス偏光レンズ採用のドライビングサングラスで決まり！ レンズ