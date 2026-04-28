ここからは取材している吉本記者とお伝えします。坂田被告はきょう、危険運転致死と救護義務違反などの罪で起訴されましたね。警察は、現場周辺の防犯カメラなどの捜査から、坂田被告が制御困難なスピードで車を運転して事故を起こし、同乗していた髙橋さんを置き去りにして、死亡させたなどとして逮捕していました。検察も同様の罪を適用して起訴した形です。この事件では、まだ明らかになっていない点もあります。ま