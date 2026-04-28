秋元康プロデュースのシアターボーイズプロジェクトから、新たなボーイズグループ「Cloud ten（クラウド テン）」が誕生。オーディションを経て合格したメンバー30名のお披露目が4月23日、都内にて行われた。同プロジェクトは、株式会社Y&N Brothersと三井不動産グループがタッグを組み、秋元氏を総合プロデューサーに迎えて始動。2025年夏より半年間、全国規模でのオーディションが行われ、最終選考を勝ち抜いた30名がメンバ