株式会社マイナビが運営する『マイナビ転職』は、「正社員の平均初年度年収推移レポート」と「正社員求人件数・応募数推移レポート」について、2026年1-3月の総評を発表した。本調査は、総合転職情報サイト『マイナビ転職』に掲載された求人の「平均初年度年収※1（未経験※2・経験者※3求人別）」、「求人件数・応募数」の推移を調査したものである。その内容を一部抜粋して紹介する。 ※1：平均初年度年収：各求人