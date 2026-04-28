旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄か 昨年度は130万人以上が来園した北海道・旭山動物園。2004年には月間の入園者数が日本一になったこともあり、北海道の人気観光スポットとなっています。 【写真を見る】焼却炉に遺体を遺棄かこれまでにわかっていることは そんな旭山動物園で、職員の男性が焼却炉に妻を遺棄した疑いが出ています。 いったい何が起こったのか？これまでにわかっていること、今後の捜査のポイント