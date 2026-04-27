アムネスティ・インターナショナルは今月21日に公開した『世界人権の現状』報告書で、北朝鮮が「反動思想文化排除法」と「平壌文化語保護法」を掲げ、住民の外部世界との接触を抑圧していると指摘した。前者の「排撃法」を巡っては、外国の音楽や映画を配布した疑いで処刑された事例が多数報告され、近年における北朝鮮の人権侵害の代名詞のようになっている。だが、後者の「保護法」もまた、負けず劣らずの悪法であることはさほど