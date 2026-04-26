家電量販店のタブレット端末デモ機にXユーザーが「高市やめろ」といったメッセージを書き込み、ネット上で物議を醸している。 発端となったのは、19日にあるネットユーザーが「高市やめろ！」というコメントとともにX（旧Twitter）に公開したある画像。家電量販店に置かれているペンタブレット複数台に「高市やめろ」「戦争反対」と書かれた写真で、「高市やめろ！ヨドバシ前にカモン！！」と書か