お金をかけずに賢くおしゃれを楽しむ「ユニクロ・GU・無印良品」のアイテムを使った着まわしコーデ3つを紹介します。教えてくれるのは、品のあるカジュアルコーデが得意なスタイリストの徳永千夏さん。お出かけもおうち時間も快適に過ごせるスタイリングをぜひ参考に。着まわしに便利なプチプラアイテムA：ピンクニット【写真】ひとり旅にぴったりな大人のカジュアルコーデスエットのようなデザインのニットは、肌のくすみを飛ばす