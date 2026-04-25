食品スーパー「ロピア」の野菜詰め放題で、袋から大根が大きく突き出すほど野菜を積み上げた写真がThreadsで話題になっています。“野菜タワー”のような仕上がりに、「どうやって入れたの！？」「すごすぎる」といった声が寄せられました。【写真】これだけ詰め込んで500円！投稿したのは、SNSで名古屋グルメを発信しているnaoさん（@n__tabelog）。友人から詰め放題の情報を聞き、「よし！やってやるぞ！」と気合いを入れて挑ん