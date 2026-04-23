ドライブやクルマ旅の途中で気軽に立ち寄れる道の駅。キャンピングカーや大型車も止められる広い駐車場、24時間利用できるトイレ、郷土料理が食べられるレストラン、ほかにも楽しみがたくさんあり、今や道の駅自体が目的地となるほどのエンターテインメント施設になっています。 【画像】道の駅ハイパーガイドブック 2026-2027の画像はこちら 本書では、全国の道の駅の特徴や施設案内、営業時間などを詳細