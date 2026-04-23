インターネットイニシアティブ（IIJ）は、MVNOサービス「IIJmio」の個人向けSIMロックフリー端末販売サービス「IIJmioサプライサービス」で、中古美品の「iPhone 13 mini」の価格を値下げした。 値下げされたのは、中古美品の「iPhone 13 mini」の128GBモデルおよび256GBモデル。128GBモデルは従来の7万9800円から4万7800円へ、256GBモデルは8万7780円から5万4800円へと、それぞれ値下げさ