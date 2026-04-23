牡羊座今時の「伝え方」を取り入れてみたい「そういうコミュニケーションって……アリ!?」と目からウロコが落ちるような、驚きに満ちたやり取りが生まれそう。今まで当たり前だと思ってきた会話や情報共有のあり方を思い返し、自分を変えていかなければと反省する人も。時代が変わればベストなコミュニケーションのスタイルも変わるもの。過去の方法も、その時期はそれで正解だったと思って気持ちを切り替えていきましょう。26日か