ゴールデンウィークは家族そろってのドライブに最適です。ただ、この時期は高速道路の「休日割引」が適用されず、知らずに利用すると想定以上に料金がかかる可能性があります。他の制度も含め、割引を使えない日が年々増える中で、高速道路を安く走る方法はあるのでしょうか。（ライター・プランナー植村祐介）有給休暇の取り方を工夫すれば夢の「10連休」も可能に！まもなくゴールデンウィーク（GW）がやってきます。2026年の