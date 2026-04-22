スタジオパーソルでは「はたらくを、もっと自分らしく。」をモットーに、さまざまなコンテンツをお届けしています。 今回取材したのは、歯科衛生士として8年はたらいたのち、28歳でホワイトニング・デンタルエステサロンの業務委託運営などを行う、株式会社ボーテを起業した柏野紗耶加さん。幼少期の複雑な家庭環境の中、「なんとなく」で始めた歯科衛生士の仕事。年間40人が離職する店舗も経験しました。