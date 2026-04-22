開催：2026.4.22 会場：プログレッシブ・フィールド 結果：[ガーディアンズ] 8 - 5 [アストロズ] MLBの試合が22日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとアストロズが対戦した。 ガーディアンズの先発投手はパーカー・メシック、対するアストロズの先発投手はライアン・ワイスで試合は開始した。 1回裏、5番 ジョージ・バレラ 2球目を打ってレフトへのタ