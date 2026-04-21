5月21日（火）から6月2日（火）まで、開催される『TOEI ART FES. 秘密戦隊ゴレンジャーART HURRICANE 50』第2弾。参加作家の追加情報と、監修中のアイテム画像が公開された。『TOEI ART FES. 秘密戦隊ゴレンジャーART HURRICANE 50』は、『秘密戦隊ゴレンジャー』の放送開始50周年を記念したイベントで、人気クリエイターとのコラボ作品や、アートやファッション、雑貨などの『秘密戦隊ゴレンジャー』のアイテムが発売される物販イ