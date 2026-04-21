コパ・デル・レイ(スペイン国王杯)を制したソシエダは20日夜、サンセバスチャン中心部で優勝パレードを行った。プロキャリア初タイトルを獲得したMF久保建英はセレモニーの壇上で、スペイン語のスラングを駆使した見事なスピーチを披露。オープンバスのパレードではクラブ公式映像に軽快なダンスを披露し、喜びを爆発させていた。ソシエダは18日に行われたコパ・デル・レイ決勝戦で、アトレティコ・マドリーにPK戦で勝利。6シ