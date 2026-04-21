※画像はイメージ株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2026年4月に愛知、福岡、大阪で合わせて3店舗をグランドオープンする。バーガーキングは、このたび新規出店する店舗を合わせて全国に355店舗（※2026年4月25日（土）時点、予定）となる。株式会社ビーケージャパンホールディングスは、バーガーキング自慢の直火焼きの100％ビーフパティのおいしさをより多くの人に楽しんでもらうため、全国への新規出店を強化してい