2026年5月15日（金）より全3章構成で順次劇場公開となる『機動警察パトレイバー EZY（イズィー）』。第二小隊の日常である仕事風景を切り取った新規の場面写真が公開された。また出渕監督からの新規コメントも到着した。＞＞＞File 1の場面写真をチェック！（写真7点）2017年に製作決定を発表し、2022年にパイロットフィルムがイベントにて公開、さらに2024年9月に「2026年プロジェクト始動」を発表した「機動警察パトレイバー」シ