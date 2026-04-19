[4.19 J1百年構想リーグ WEST第11節](パナスタ)※15:00開始<出場メンバー>[ガンバ大阪]先発GK 1 東口順昭DF 4 中谷進之介DF 5 三浦弦太DF 15 岸本武流DF 21 初瀬亮MF 11 イッサム・ジェバリMF 13 安部柊斗MF 16 鈴木徳真MF 17 山下諒也MF 97 ウェルトンFW 23 デニス・ヒュメット控えGK 18 荒木琉偉DF 19 池谷銀姿郎DF 47 中野伸哉MF 10 倉田秋MF 27 美藤倫MF 44 奥抜侃志FW 7 宇佐美貴史FW 8 食野亮太郎FW 42 南野遥海監督イ