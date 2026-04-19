女優の永作博美に、テレビ関係者から大きな注目が集まっている。永作は、春ドラマとして放送するTBS系「時すでにおスシ！？」で主演を担当中。14年ぶりに民放連続ドラマの主演を務め、子育てが一段落したことをきっかけに、すし職人を目指す50歳の主人公・待山みなとを演じている。 ドラマの視聴率はパッとしない状況だが、SNSではおもしろいというコメントが多く、TVerのお気に入り登録者数は春ドラマの中で上位にカウントされ