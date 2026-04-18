山形県酒田市の定期船「とびしま」が故障し、代わりの船での運航が続いている中、市は、国の港湾業務艇を借りるなどして臨時運行を継続すると明らかにしました。酒田市の離島・飛島と酒田港を結ぶ定期船「とびしま」は、3月26日、航行中に2基あるエンジンのうち、1基が故障し翌日から欠航しています。市の定期航路事業所は現在、粟島汽船の「きらら」を借り上げて飛島まで乗客を乗せ運航していますが、借り上げ可能な期間は4月19日