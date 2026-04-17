カゴメ（名古屋市）は、大リーグ、サンディエゴ・パドレスでプレーするダルビッシュ有選手が出演の「アーモンド・ブリーズ」新テレビCMを、2026年4月14日に全国で放映開始した。日々挑戦...ひと息つきたい時にCMでは、リハビリを兼ねてトレーニングに励むダルビッシュ有選手の姿を、「困難や課題に立ち向かう人」の象徴として描いている。同時に、日本で忙しく働くビジネスパーソンの日常を映し出している。アスリートとビジネスパ