オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクションは、「EXPO2025オフィシャルポップアップストアエキマルシェ大阪店」を期間限定でオープンする。＜店舗概要＞店名：EXPO2025オフィシャルポップアップストア エキマルシェ大阪店場所：JR大阪駅1階エキマルシェ大阪改札口外（エキマルシェ大阪内区画F19番）期間：2026年4月21日（火）〜 8月17