今浪隆博氏が伝授…本来の力を本番で発揮する“心の整え方”練習では素晴らしい動きを見せるのに、いざ試合になると本来の力が出せない。そんな子どもたちの姿に、歯がゆい思いをしている保護者や指導者も多いだろう。日本ハムとヤクルトで11年間プレーし、現在はスポーツメンタルコーチとしても活動する今浪隆博氏は、パフォーマンスを左右する“心の要因”に注目している。プロ野球の世界でも、2軍で圧倒的な成績を残し続け