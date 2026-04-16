今浪隆博氏が伝授…本来の力を本番で発揮する“心の整え方”

練習では素晴らしい動きを見せるのに、いざ試合になると本来の力が出せない。そんな子どもたちの姿に、歯がゆい思いをしている保護者や指導者も多いだろう。日本ハムとヤクルトで11年間プレーし、現在はスポーツメンタルコーチとしても活動する今浪隆博氏は、パフォーマンスを左右する“心の要因”に注目している。

プロ野球の世界でも、2軍で圧倒的な成績を残し続ける選手が1軍に定着できないケースは少なくない。「1軍で結果を残せない人は、技術的なもの以外のことが大きく関係しています」と今浪氏。2軍でプレーする時と同じパフォーマンスを発揮できれば、1軍でも結果は残せるとし、そこには心の状態が深く関わっているという。

良い結果を出すために練習やトレーニングに自分を捧げることは、“心のアクセル”を全開に踏んでいる状態。しかし同時に、失敗への恐怖や「2軍に落とされたらどうしよう」といった不安も抱えることが多く、これが“心のブレーキ”となる。向上心というアクセルを踏みながら、不安というブレーキも強く踏み込んでいる状態だ。

今浪氏は車に例え、「アクセルを全開に踏み続けながらブレーキも踏み続けると、いつか壊れてしまう」と指摘。目標を達成し、“理想の自分”になっていくには、頑張るだけでなく「ブレーキを緩める」ことが非常に重要になってくる。

野球を始めた頃の楽しい気持ちは、まさにアクセル全開の状態だ。しかし、ブレーキを踏んでしまうタイミングが必ずある。まずは本人が「ブレーキを踏んでるな」と気づくことが大切になる。少しずつブレーキを緩めていく作業は、保護者が日々のコミュニケーションの中でサポートすると良いだろう。（First-Pitch編集部）