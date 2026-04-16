中日戦の5回、抜ければ同点のピンチで大盛がスーパーキャッチ■広島 5ー2 中日（15日・バンテリンドーム）広島の大盛穂（みのる）外野手が見せた“異次元”の守備に驚愕の声が上がっている。15日、バンテリンドームで行われた中日戦。抜ければ同点という絶体絶命のピンチを救ったダイビングキャッチに、ファンからは「忍者やろ」「バケモンだろ」と賛辞の声が上がっている。1点リードの5回だった。2死二塁で福永祐基内野手が捉