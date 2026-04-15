現地４月15日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）の準決勝第２戦で、ガンバ大阪がタイのバンコク・ユナイテッドと敵地で対戦した。８日にホームで戦った第１戦を０−１で落としたG大阪は、開始６分に最初のシュートチャンスを迎える。敵陣ボックス手前のやや右寄りでボールを受けた美藤倫がミドルを放つも、ゴール右に外れる。18分には左サイドから仕掛けたウェルトンが中に切り込んで右足で狙ったが、相手