14日のメッツ戦での一コマドジャースの大谷翔平投手が自身のSNSに投稿した写真が、思わぬ反響を呼んでいる。試合中に起きた“珍事”を切り取った1枚に、MLB公式もすかさず反応して拡散。大谷のユーモアと、MLB公式の“便乗”ぶりに、ファンも「爆笑が止められないわ」などと注目している。話題となっているのは13日（日本時間14日）のメッツ戦で、大谷の第4打席でのことだった。マウンド上のキンブレルがタイムに気づかず投球