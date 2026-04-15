14日のメッツ戦での一コマ

ドジャースの大谷翔平投手が自身のSNSに投稿した写真が、思わぬ反響を呼んでいる。試合中に起きた“珍事”を切り取った1枚に、MLB公式もすかさず反応して拡散。大谷のユーモアと、MLB公式の“便乗”ぶりに、ファンも「爆笑が止められないわ」などと注目している。

話題となっているのは13日（日本時間14日）のメッツ戦で、大谷の第4打席でのことだった。マウンド上のキンブレルがタイムに気づかず投球、捕手のアルバレスが飛び出して投球を止めようとすると、大谷は目を丸くして驚きの表情を浮かべていた。

大谷がこの瞬間の写真を試合後にアップすると、MLB公式X（旧ツイッター）はその投稿に翌日に反応した。「この写真はショウヘイ・オオタニによって投稿された」と紹介し、動画とともに共有。同アカウントは他にも、この一連の場面を捉えた映像や、リンドーア内野手との塁上でのやり取り写真なども投稿しており、相変わらずの大谷コンテンツへの“執着”ぶりを見せている。

大谷の“影響力”に、SNS上のファンも大いに沸いている。米国のファンからは「ここで何が起きたのか、誰か説明してもらっていい？」「伝説的な瞬間」「これ、誰か壁画にして」として、この構図に驚くコメントが殺到した。

さらに、大谷のリアクションについても「ショウヘイはユーモアのセンスが素晴らしい」「愛嬌たっぷりのお茶目なスーパースター」「まじ好き」と絶賛の声が相次いだ。日本のファンからも「笑笑笑」「大谷翔平、ついに大喜利出題までするようになったんか」といったツッコミが寄せられていた。（Full-Count編集部）