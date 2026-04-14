メッツの地元放送局が大谷の豊かな表情に注目【MLB】ドジャース 4ー0 メッツ（日本時間14日・ロサンゼルス）大谷翔平投手が見せた豊かなリアクションの裏で、ニューヨークの地元放送局「SNY」が炎上騒動に巻き込まれた。13日（日本時間14日）に敵地で行われたドジャース戦に0-4で敗れ、自軍のハイライトがない状況での投稿に対し、ファンからは「希望がない」などと悲観的な声が上がっている。注目を集めたのは、ドジャースが4