メッツの地元放送局が大谷の豊かな表情に注目

【MLB】ドジャース 4ー0 メッツ（日本時間14日・ロサンゼルス）

大谷翔平投手が見せた豊かなリアクションの裏で、ニューヨークの地元放送局「SNY」が炎上騒動に巻き込まれた。13日（日本時間14日）に敵地で行われたドジャース戦に0-4で敗れ、自軍のハイライトがない状況での投稿に対し、ファンからは「希望がない」などと悲観的な声が上がっている。

注目を集めたのは、ドジャースが4-0で迎えた6回、大谷の第4打席でのことだった。マウンド上のキンブレルがタイムに気づかず、捕手のアルバレスが飛び出して投球を止めようとすると、大谷は目を丸くして驚きの表情を浮かべていた。

MLB公式などでも話題を呼んだこのシーンを、ライバルにあたるメッツの放送局「SNY」も「ショウヘイ・オオタニの反応」として映像を公開した。「ショウヘイはいつもいいリアクションをしてくれる」「オオタニはどこに行っても注目を浴びている」と、その表情がファンもほっこりした一方で批判の声も寄せられた。

メッツはドジャースに敗れて泥沼の6連敗となり、7勝10敗で地区最下位に沈んでいる。試合中の投稿だったとはいえ、“不謹慎”と感じたニューヨーカーも多かったのか、「この球団は希望がない」「SNYを責めることはできないよ。だってハイライト要素が全くないんだから」「もうシーズン終了にしたら」「彼が何を考えているかなんてどうでもいい」と批判の声も寄せられた。（Full-Count編集部）