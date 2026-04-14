14日のソフトバンク-楽天戦…試合前から大盛り上がり■ソフトバンク ー 楽天（14日・みずほPayPayドーム）14日にみずほPayPayドームで行われたソフトバンク-楽天戦の試合前に、人気アイドルの「CANDY TUNE」がライブパフォーマンスとセレモニアルピッチを行った。大人気アイドルグループの登場に球場は大きく盛り上がった。試合開始30分ほど前にグラウンドに姿を見せたCANDY TUNEはヒット曲を披露。その後にはセレモニアルピッ