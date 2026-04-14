タイ人ポスドクCと私。チャチューンサオのサンプリングポイントにて。連載【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】第170話「キクガシラコウモリ」の生息地へ――。タイのサーベイランスの「現場」から見えてくるものとは何か。【写真】サンプリングサイトの「洞窟」＊＊＊【ある既視感と、「現場」を見る意義】このチャチューンサオの自然保護地区には、私たちの研究対象である「キクガシラコウモリ」だけではなく、さまざ