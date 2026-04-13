毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週は乾燥・送風アイテムです。サーキュレーターや扇風機など羽根物家電は日常でのメンテナンスが超重要。1週間ほど連続使用すると、ファンやファンカバーの周囲や裏面にホコリ、さらにこの時期には花粉が付着してしまうことも！どの送風系製品もファンやファンカバーを簡単に取り外しでき、これらを定期的に水で洗浄することが快適に運用するため