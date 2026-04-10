元NMB48の上西怜（じょうにし・れい）が『上西怜コスプレ写真集 #れーちゃんこれくしょん』（主婦の友社）を4月2日発売。バニー、チャイナ、ギャル、エルフ、男装など、上西のさまざまなコスプレ姿を楽しめる1冊となっている。今回、発売を記念して元NMB48の先輩で、今は女優として活躍する7コ上の実の姉・上西恵（じょうにし・けい）とスペシャルトーク。写真集の裏側から、アイドル時代の思い出、最近の上西姉妹事情まで、たくさ