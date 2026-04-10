Nintendo Switchソフト『リズム天国 ミラクルスターズ』の発売日が7月2日（木）に決定した。 参考：最新作のスクリーンショット（全4枚） 本作は、リズムにノってシンプルな操作で楽しめるリズムゲームシリーズ「リズム天国」の完全新作タイトルとなる。音楽を聴きながらタイミングよくボタンを押していくリズムゲームで、「下ごしらえ」をはじめとするさまざまなゲームが収録されてい