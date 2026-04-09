新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月11日（土）に開局10周年。それを記念した特別番組『30時間限界突破フェス』の目玉企画、『ウルフアロンから３カウント取ったら1000万円』においてウルフに挑む挑戦者を新たに４名発表した。先日発表された１人目の挑戦者、大相撲元大関・把瑠都の参戦が大きな話題を呼ぶ中、本日新たに発表されたのは、元プロ野球選手で屈指の身体能力を誇る“超人”糸井嘉男。本企画への挑戦権をか