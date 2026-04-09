俳優・アーティストののんが７日、オフィシャルブログを更新。自身が出演するCMの撮影オフショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。 株式会社ニッスイが展開する国産養殖サーモンの新ブランド「ニッスイサーモン」のイメージキャラクターに就任したのん。「ニッスイサーモン」と題して更新したブログで「ニッスイサーモンCMのオフショット」とつづり、白を基調としたシンプルで洗練された衣装に身を包み、ナチュラルな表情