3月の『キン肉マン』人気超人＆技を紹介。今回はやはりこの方の月となった毎月恒例の『キン肉マン』公式サイトアクセスランキング発表、今回も3月分を振り返ります!!トップ3のウォーズマン、悪魔将軍、キン肉マンは順位も含めて変わりなく、やはり目を見張るのは、前回11位からさらに順位を上げ、4位に入ったアシュラマン。サラマンダー（超人検索未登録）との闘いでつかんだシングル初勝利は、やはり読者の胸を打ったと思われます