

3月の『キン肉マン』人気超人＆技を紹介。今回はやはりこの方の月となった





毎月恒例の『キン肉マン』公式サイトアクセスランキング発表、今回も3月分を振り返ります!!

トップ3のウォーズマン、悪魔将軍、キン肉マンは順位も含めて変わりなく、やはり目を見張るのは、前回11位からさらに順位を上げ、4位に入ったアシュラマン。サラマンダー（超人検索未登録）との闘いでつかんだシングル初勝利は、やはり読者の胸を打ったと思われます。

さらに、前回5位から変動がなかったテリーマン。好評発売中の最新コミックス92巻のプロモーションとして、3月23〜29日の間に本サイトで行なった「〜ザ・マシンガンズ 空白の三日間〜」の読み放題企画。そして、何よりキャラクターPV第3弾に、小野大輔さん（TVアニメ「キン肉マン」完璧超人始祖編テリーマン役）が参戦したことが大きいと思われます。この動画が公開された4月はもっとアクセスランキングが上がっているでしょう！

ほかに、圧倒的注目を集めるのは、9位に入ったバイキングマン（前回圏外）です。悪魔六騎士が登場した「黄金のマスク編」の扉絵「超人募集」発表コーナーで登場したのみ（JC13巻 「地獄の正体...!!の巻」）のキャラクターで、このたびフィギュアになったことで検索が増えたと思われます。

そして、技検索もアシュラマンの影響が多分に見えます。

30位圏内でも、1位阿修羅稲綱（いづな）落とし、3位改良・阿修羅バスター、8位阿修羅バスター、12位ブラッドユニット阿修羅バスター、15位雪花大輪咲き、17位阿修羅六道蓮華（りくどうれんげ）、21位アングリースープレックス、24位波羅密多ラリアットなど8つの技がランクイン。1位の常連「神威の断頭台」をおさえ、アシュラマンの技というのは驚きです。まさに、アシュラ技月間となりました！

次回は、5月初旬に4月のランキングをお知らせします!!

©ゆでたまご／集英社