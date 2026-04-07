敵地・ブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場する【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間7日・トロント）ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、敵地のブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。2試合連続となる3号と自己最長41試合連続出塁に注目が集まる。前日5日（同6日）の敵地・ナショナルズ戦で「1番・DH」で先発出場し、3回に2試合ぶりの2号ソロを放った。4打数2安打2打点で打率.273。先発の