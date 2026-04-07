敵地・ブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場する

【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間7日・トロント）

ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、敵地のブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。2試合連続となる3号と自己最長41試合連続出塁に注目が集まる。

前日5日（同6日）の敵地・ナショナルズ戦で「1番・DH」で先発出場し、3回に2試合ぶりの2号ソロを放った。4打数2安打2打点で打率.273。先発の佐々木朗希投手は日米通じて自己ワースト6失点。チームは最大5点差をひっくり返し、今季2度目の同一カード3連勝を飾った。

ブルージェイズは通算222勝を誇るマックス・シャーザー投手が先発する。3月31日（同4月1日）の本拠地・ロッキーズ戦では6回4安打1失点と好投し、シーズン初勝利を挙げた。昨季は17登板で5勝5敗、防御率5.19。

岡本和真内野手は「4番・三塁」で先発出場する。5日（同6日）の敵地・ホワイトソックス戦では3打数で2試合ぶりの無安打に終わった。3月30日（同31日）のロッキーズ戦以来の3号は飛び出すか。（Full-Count編集部）